إف سي مصر يعود للتدريبات اليوم بعد إجازة عيد الأضحى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود فريق إف سي مصر لتدريباته اليوم الخميس بعد الإجازة التى منحها أسامه نبيه المدير الفني الجديد للفريق بمناسبة عيد الأضحي. واستقر أسامه نبيه على خوض معسكر مغلق لمدة 10 أيام ببرج العرب بالإسكندرية يتخلله 4 وديات أمام سماد أبو قير و الإنتاج الحربي و وادي دجلة وجاري الإتفاق على الودية الرابعة. صعد نادي إف سي مصر لأول مرة فى تاريخه إلى بطولة الدورى الممتاز المقرر إنطلاقها يوم 19 سبتمبر المقبل.

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