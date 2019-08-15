تصريحات الأربعاء.. تريكة يُهاجم كلوب.. الراحلون عن الأهلي.. ومدرب الزمالك الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأربعاء 14 أغسطس 2019.
كلوب: غير راضٍ عن ركلة جزاء تشيلسي في السوبر الأوروبي
أبو تريكة يهاجم كلوب بسبب أداء ليفربول أمام تشيلسي
الأهلي يوضح لمصراوي موقف ربيعة ومعلول من مباراة بيراميدز
الأهلي يكشف لمصراوي مصير ثلاثي فريقه خلال الانتقالات الصيفية
الزمالك: عبد الشافي أساسيًا أمام ديكاداها بدلاً من جمعة
نيفيل يتوقع رحيل صلاح عن ليفربول بنهاية الموسم
رئيس الزمالك: دياز طلب تدريب الزمالك
رئيس الزمالك: انتخابات تكميلية للمجلس في سبتمبر.. ولن نبيع تذاكر ديكاداها بالأسكندرية
رئيس الزمالك يُهاجم رئيس لجنة الحكام
صلاح يرد على جوارديولا: لو منحتك فرصة الاختيار لأردت دوري الأبطال
مصدر يكشف .. حقيقة انسحاب ديكاداها الصومالي من مباراة الزمالك
لاعب أستون فيلا عن تريزيجيه: إضافة رائعة.. وسيتعلم المزيد
رسمياً.. الزمالك يعلن التعاقد مع المدرب الصربي ستانوفيتش
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