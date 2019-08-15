لامبارد يكشف حديثه مع أبراهام عقب إضاعة ركلة الجزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي، إنه تحدث مع أبراهام بعد إضافته لركلة الجزاء أمام ليفربول في السوبر الأوروبي.

تشيلسي هُزم في السوبر الأوروبي مساء يوم أمس الأربعاء بنتيجة 5- 4 بركلات الترجيح بعد إضاعة أبراهام لركة الجزاء الخامسة.

وأضاف لامبارد ـ في كلمته عقب المباراة التي انتهت في شوطيها الإضافيين بهدفين لكل فريق ـ :"أخبرته أن الأمر عاديًا وأنه أدى جيدًا خلال المباراة لذا لا يخاف وهو أمر يحدث مع اللاعبين".

وأتم المدير الفني لتشيلسي حديثه بقوله:"لا أبحث عن أعذار سواء وصلنا قبلهم أو لا أو خضنا مباراة بعدهم في الدوري سوء الحظ أننا واجهنا مانشستر".