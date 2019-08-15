الزمالك يعلن أماكن طرح تذاكر مباراة بطل الصومال

كشفت ادارة الزمالك عن طرح 5 آلاف تذكرة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام بطل الصومال ، بذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا في الاسكندرية اليوم الخميس . بذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا في الاسكندرية اليوم الخميس . ومن المقرر أن تباع التذاكر للجماهير في نادي سموحة أو مقر منطقة الاسكندرية . Advertisements وتقام مباراة الزمالك أمام بطل الصومال على ملعب برج الاسكندرية غد الجمعة Ahmed

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