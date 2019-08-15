هندرسون : التتويج بالبطولات هدف لاعبي ليفربول

شدد جوردران هندرسون، لاعب خط وسط وقائد فريق ليفربول الإنجليزي، على أن الريدز يريد التتويج بأكبر عدد ممكن من البطولات.

وكان ليفربول قد توج ببطولة كأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 5\4، بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بهدفين مقابل هدفين.

وقال هندرسون في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية: المباراة كانت صعبة، الجو كان قاسيًا هنا بسبب الرطوبة.

وأضاف: لعبنا أيضًا وقتًا إضافيًا واللاعبون كانوا يكافحون أنا سعيد من أجل أدريان الذي جاء للتو إلى النادي.

وتابع: أدريان هو البطل الليلة نحن سعداء بالفوز لأننا نريد الفوز بأكبر عدد ممكن من البطولات،يجب أن نستمتع باللقب الأن ولكن سنركز على مواجهة السبت المقبل.

جدير بالذكر أن الريدز سوف يلتقي مع ساوثهامبتون يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة

مقابل هدفين.وقال هندرسون في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية: المباراة كانت صعبة، الجو كان قاسيًا هنا بسبب الرطوبة.وأضاف: لعبنا أيضًا وقتًا إضافيًا واللاعبون كانوا يكافحون أنا سعيد من أجل أدريان الذي جاء للتو إلى النادي.وتابع: أدريان هو البطل الليلة نحن سعداء بالفوز لأننا نريد الفوز بأكبر عدد ممكن من البطولات،يجب أن نستمتع باللقب الأن ولكن سنركز على مواجهة السبت المقبل.جدير بالذكر أن الريدز سوف يلتقي مع ساوثهامبتون يوم السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

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