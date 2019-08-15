تحركات باريس سان جيرمان تكشف اقتراب نيمار من برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تحركات نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الميركاتو والتي نشطت في الساعات الأخيرة.

وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن باريس سان جيرمان ألغى فكرة التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس ، وسوف يعوضه بوجود كوتينيو ضمن صفقة نيمار ، وهذه التحركات من الباريسيين تشير إلى أن نيمار يمكن أن يعود قريبا إلى الكامب نو.

يبدأ البي أس جي في إجراء تحركات جادة في السوق قبل خروج نيمار الوشيك كانت الفكرة الأولى للنادي الباريسي هي توقيع ديبالا بدلاً من البرازيلي لكنها استبعدت الأرجنتيني بالفعل وكان ليوناردو يعمل مع فكرة إبرام اتفاق مع برشلونة وكوتينيو سيدخل ضمن الصفقة لذلك لم يعد ديبالا توقيعًا مهمًا بالنسبة لباريس سان جيرمان.

كما ذكرت الصحيفة أن ماورو إيكاردي مهاجم إنتر ميلان خيار تم تنشيطه في آخر الساعات من قبل باريس سان جيرمان ، في عملية يمكن أن تصل قيمتها لحوالي 60 مليون يورو.

تريد الإدارة الرياضية لباريس سان جيرمان تعزيز أربعة مراكز في أيام السوق الأخيرة وذلك بضم لاعب خط وسط مهاجم ، ومهاجم ، ولاعب خط وسط وحارس مرمى.

هذا هو السبب في أن النادي الباريسي سيكون سعيدًا لأن راكيتيتش وكوتينيو قد دخلوا في العملية ليكون لديهم بالفعل قطعتان من المستوى الأول.

