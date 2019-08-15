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مفاجأة .. زين الدين زيدان يفكر في الاحتفاظ بخاميس رودريجيز

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كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر المستجدات حول مستقبل اللاعب الكولومبي جيمس رودريجيز متوسط ميدان الإسباني بعد عودته  إلى ريال مدريد هذا الصيف بعد أن أمضى عامين في البوندسليجا معارًا إلى بايرن ميونيخ.
وأشار زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إلى أن جيمس رودريجيز لن يدخل ضمن مشروعه الجديد هذا الموسم وفتح له باب الرحيل وسط اهتمام ناديي أتلتيكو مدريد ونابولي بضمه ، ولكن لا يزال

اللاعب ضمن تشكيلة زيزو.
وقال الإعلامي الإسباني خافيير هيرايز الصحفي بجريدة الماركا وثيقة الصلة بريال مدريد في تصريحات حصرية لإذاعة الكادينا سير: زيدان يفكر في الإبقاء على جيمس رودريجيز مع الفريق.
وأضاف: يريد اللاعب الكولومبي أيضًا أن يثبت للفرنسي بأنه قابل للاسترداد وقادر على إثبات نفسه.
 
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