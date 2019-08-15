لامبارد: لم نكن محظوظين امام ليفربول

يرى فرانك لامبارد، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي أن البلوز لم يخسر أمام ليفربول بسبب الراحة الإضافية التي حصل عليها الريدز قبل المباراة التي جمعت الفريقين مساء الاربعاء بمدينة اسطنبول التركية و توج ليفربول ببطولة كأس السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي بركلات الترجيح بنتيجة 5\4بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بهدفين مقابل هدفين.
وقال لامبارد في تصريحات عبر الموقع الرسمي لنادي تشيلسي بعد المباراة: أشعر بالفخر، سعيد بأداء الفريق رغم الخسارة.
وأضاف: لم نكن محظوظين للغاية، سعيد بمستوى كانتي وكل اللاعبين اليوم، الفريق كان قادرًا على الوقوقف بانتظام خلف دفاع ليفربول.
وتابع: هناك بعض العلامات الجيدة لدى فريقي اليوم، إذا استمر المستوى في تحسن، فسوف
وواصل: أخبرت إبراهام ألا يقلق لقد أهدرت ركلات ترجيح من قبل،يمكن لأي لاعب أن يهدر ركلة ترجيح.
وأكمل: ولكن ما أريد رؤيته هو ثقة اللاعب الشاب حصول ليفربول على فترة راحة أكثر من تشيلسي بيومين يعتبر ميزة لهم.
وختمالمدير الفني لتشيلسي تصريحاته قائلا : على الرغم أنه لا يمكنك أن تعرف ذلك من خلال الطريقة التي لعبنا بها لم نخسر لهذا السبب ولكن هناك إحباط.
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