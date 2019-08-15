مصادر فرنسية تكشف سرا يعصف بمستقبل نيمار الكروي

كشفت تقارير صحفية فرنسية مفاجأة من العيار الثقيل حول اللاعب البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان المرتبط بالانتقال إلى أحد عمالقة الليجا ريال مدريد أو برشلونة هذا الصيف.

وأوضحت صحيفة لو باريزيان الفرنسية ، أن أطباء باريس سان جيرمان الحاليين استشاروا الطبيب السابق في النادي إريك رولاند ، وهو الطبيب الشهير الذي قام بعلاج ركبة الظاهرة رونالدو 2008، الذي أخبرهم أن قدم نيمار اليمنى ‘‘رقيقة جدًا‘‘ ، وهناك دائما احتمال كبير لخطر الانتكاسة في مشط القدم الخامس، والغياب لعدة اشهر.

وكان المدير الطبي السابق لباريس إريك رولاند قد حدد هشاشة القدم اليمنى للبرازيلي نيمار التي تعرض فيها للإصابة عدة مرات.

وقد أُصيب نيمار في فرنسا مرتين في مشط القدم الخامس من قدمه اليمنى (فبراير 2018 ويناير 2019) ومن ثم تعرض لإصابة جديدة خلال مباراة ودية بين البرازيل وقطر ليغيب على أثرها عن بطولة كوبا أمريكا الماضية.

لا تزال قدم نيمار اليمنى مصدر قلق دائم حيث تولى الطبيب الجديد كريستوف بودو مهام منصبه في نادي العاصمة الباريسية ، وربما كان قادرًا على التبادل مع المدير الطبي السابق للبي أس جي بقيادة الدكتور إريك رولاندجراح العظام والمعروف في جميع أنحاء العالم بأنه نجح في عملية الركبة للمهاجم البرازيلي رونالدو في عام 2008.

و بالنسبة للأطباء السابقين في النادي فإن قدم البرازيلي رفيعة جدًا ومن المحتمل جدًا حدوث خطر الانتكاس في مشط القدم الخامس وهذا من شأنه أن يؤدي إلى غياب جديد لعدة أشهر في حين أن البرازيلي غاب عن جولة خروج المغلوب من

اشهر.وكان المدير الطبي السابق لباريس إريك رولاند قد حدد هشاشة القدم اليمنى للبرازيلي نيمار التي تعرض فيها للإصابة عدة مرات.وقد أُصيب نيمار في فرنسا مرتين في مشط القدم الخامس من قدمه اليمنى (فبراير 2018 ويناير 2019) ومن ثم تعرض لإصابة جديدة خلال مباراة ودية بين البرازيل وقطر ليغيب على أثرها عن بطولة كوبا أمريكا الماضية.لا تزال قدم نيمار اليمنى مصدر قلق دائم حيث تولى الطبيب الجديد كريستوف بودو مهام منصبه في نادي العاصمة الباريسية ، وربما كان قادرًا على التبادل مع المدير الطبي السابق للبي أس جي بقيادة الدكتور إريك رولاندجراح العظام والمعروف في جميع أنحاء العالم بأنه نجح في عملية الركبة للمهاجم البرازيلي رونالدو في عام 2008.و بالنسبة للأطباء السابقين في النادي فإن قدم البرازيلي رفيعة جدًا ومن المحتمل جدًا حدوث خطر الانتكاس في مشط القدم الخامس وهذا من شأنه أن يؤدي إلى غياب جديد لعدة أشهر في حين أن البرازيلي غاب عن جولة خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد في عام 2018 ومباراتين ضد مانشستر يونايتد في عام 2019.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر فرنسية تكشف سرا يعصف بمستقبل نيمار الكروي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.