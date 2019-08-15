كلوب : فعلناها في النهاية

أعرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي عن سعادته البالغة بالحارس أدريان بعد تتويج الليفر بكأس السوبر الأوروبي عقب تغلبه على تشيلسي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة إندبندنت الإنجليزية: لقد كانت مباراة صعبة للغاية للفريقين كان الأمر كله يتعلق بالفوز بها وفعلنا ذلك في النهاية.

وأكد: لا يوجد أحد بالملعب كان يرغب بأن تصل المباراة إلى

الأوقات الإضافية ، لقد كانت قاتلة ، أنا لست مٌتأكداً من صحة ركلة التي تحصل عليها تشيلسي ، ولكن من يهتم لهذا الآن؟.وأضاف: لقد بدأنا المباراة جيداً ومن ثم تراجع الأداء كان بإمكاننا أن نتحدث عن كرة القدم أكثر ولكن الوقت قد تأخر جداً الآن كان علينا أن نٌقاتل والفتيان فعلوا ذلك بطريقة رائعة.ثم تطرق كلوب للثناء على الحارس أدريان الذي تصدى للركلة الأخيرة ومنح الليفر كأس البطولة كبطل الريدز الليلة حيث قال المدرب الألماني عن أدريان: يا لها من قصة رائعة لقد حافظ على هدوء أعصابه ، إنه صاخباً في غرفة خلع الملابس ، لا أعتقد بإنه قد حقق الكثير من البطولات في حياته لذلك هذا أمراً رائعاً بالنسبة له ، لقد قام كلا الحارسين ببعض التصديات التي لا تٌصدق ، أنا سعيد جداً من أجل أدريان.