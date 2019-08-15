رياضة | قاد مكابي وباوك.. من هو أليكساندر ستانويفيتش مدرب نادي الزمالك الجديد؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاد مكابي وباوك.. من هو أليكساندر ستانويفيتش مدرب نادي الزمالك الجديد؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
- وخاض تجربة تدريبية جديدة عام 2017 مع باوك اليوناني ثم تولى تدريب القادسية السعودي لفترة قصيرة في الموسم الماضي وتمت إقالته وعاد إلي جوان الصيني من ديسمبر 2018- يوليو 2019.
- وفي تجربته الأخيرة مع نادي القادسية لم يقدم ستانوفيتش أوراق اعتماده حيث تمت إقالته بعد 9 مباريات فقط (فاز مباراتين وخسر 6 وتعادل مباراة).
- مع مكابي حيفا قاد الفريق في 15 مباراة وفاز 6 وتعادل مباراة واحدة وخسر 8 مباريات وسجل 23 واستقبل 21.
- ويلعب ستانوفيتش أساسياً بطريقة 4-4-2 وأحيانا يلجأ لطريقة 4-3-3.
- خلال مسيرته التدريبية حصد الدوري الصربي مرتين وكأس صربيا 2010/11.