رياضة | قاد مكابي وباوك.. من هو أليكساندر ستانويفيتش مدرب نادي الزمالك الجديد؟

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- وخاض تجربة تدريبية جديدة عام 2017 مع باوك اليوناني ثم تولى تدريب القادسية السعودي لفترة قصيرة في الموسم الماضي وتمت إقالته وعاد إلي جوان الصيني من ديسمبر 2018- يوليو 2019.