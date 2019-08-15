رياضة | الأهلي يستعيد نجم الفريق قبل مواجهة بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستعيد نجم الفريق قبل مواجهة بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود محمد الشناوى حارس مرمى النادي الأهلي للدفاع عن عرين الفريق فى مواجهة بيراميدز المقرر لها الثامنة من مساء السبت المقبل بإستاد برج العرب في دور الـ16 لكأس مصر.

كان الجهاز الفني للأهلي قد أعفى محمد الشناوي من مواجهة أطلع برة بطل جنوب السودان، والتي أقيمت يوم الأحد الماضي ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دورى أبطال افريقيا ببرج العرب وحسمها الفريق الأحمر برباعية نظيفة بداعي الأجهاد قبل أن يُقرر الجهاز إعادة الشناوي لحسابات الفريق في مباراة بيراميدز السبت المقبل.