رياضة | لامبارد الغير محظوظ تاريخيا يسجل رقما سلبيا في السوبر الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبارد الغير محظوظ تاريخيا يسجل رقما سلبيا في السوبر الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي في تحقيق لقب السوبر الأوروبي، وذلك عقب الخسارة أمام فريق ليفربول عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء في نهائي البطولة.

و‏آخر 45 نهائي سوبر أوروبي تم تحديد البطل مرتان بركلات الجزاء، وخسر فرانك لامبارد كلاعب وكمدرب في المرتان عامي 2013 و2019.