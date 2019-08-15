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رياضة | لامبارد الغير محظوظ تاريخيا يسجل رقما سلبيا في السوبر الأوروبي

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فشل فرانك لامبارد المدير الفني لفريق في تحقيق لقب السوبر الأوروبي، وذلك عقب الخسارة أمام فريق عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء في نهائي البطولة.

و‏آخر 45 نهائي سوبر أوروبي تم تحديد البطل مرتان بركلات الجزاء، وخسر فرانك لامبارد كلاعب وكمدرب في المرتان عامي 2013 و2019.

ويعد لامبارد قد سجل رقما سلبيا في تاريخ نهائي السوبر الأوروبي بعد خسارة اللقب أمام ليفربول.

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