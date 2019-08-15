رياضة | ثنائية ماني تعيد البصمة السمراء للسوبر الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائية ماني تعيد البصمة السمراء للسوبر الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الأنجليزي في تسجيل هدفي الفوز للريدز في شباك تشيلسي خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاربعاء في العاصمة التركية إسطنبول.

وقالت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن ماني أصبح أول لاعب أفريقي يسجل في مباريات السوبر الأوروبي منذ ثلاثة عشر عاماً.