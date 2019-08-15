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رياضة | ثنائية ماني تعيد البصمة السمراء للسوبر الأوروبي

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نجح الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأنجليزي في تسجيل هدفي الفوز للريدز في شباك خلال المباراة التي جمعت بينهما اليوم الاربعاء في العاصمة التركية إسطنبول.

وقالت شبكة " أوبتا " الخاصة بالإحصائيات عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر أن ماني أصبح أول لاعب أفريقي يسجل في مباريات السوبر الأوروبي منذ ثلاثة عشر عاماً.

وكان المالي فريدريك كانوتيه صاحب آخر هدف للاعب أفريقي في مباراة السوبر الأوروبي حينما سجل وقتها في شباك فريق نادي بقميص إشبيلية خلال المباراة التي نجح فيها فريقه أن يفوز بثلاثية نظيفة.

كما أشارت أوبتا إلى أن الفيل السنغالي رفع رصيده من الأهداف في عام 2019 مع ليفربول بجميع المسابقات إلى تسعة عشر هدفاً.

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