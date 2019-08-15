رياضة | نحس ركلات الترجيح يُطارد لامبارد "لاعبًا ومدربًا" في السوبر الأوروبي

واصل "نحس" ركلات الترجيح مطاردة فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي في بطولة كأس السوبر الأوروبي، بعدما خسر لقب البطولة أمام ليفربول مساء الأربعاء بنتيجة 5-4 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب "فودافون آرينا" بتركيا.

وانتهي الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 2-2، سجل لليفربول (ساديو ماني)، وأحرز ثنائية تشيلسي (جيرو - جورجينهو)، لتذهب المباراة لركلات الترجيح والتي ابتسمت للريدز بنتيجة 5-4.

وكان يحلم "لامبارد" بقيادة تشيلسي للفوز على ليفربول في مباراة اليوم، وتحقيق لقب السوبر الأوروبي، الغائب عن خزينة بطولات البلوز منذ عام 1998، عندما حصد الفريق اللندني اللقب على حساب ريال مدريد الاسباني.

وليست هذه المرة الأولي الذي يعاني فيها "لامبارد" من نحس "ركلات الترجيح" في بطولة كأس السوبر الأوروبي، بل سبق وخسر لقب البطولة عندما كان لاعبًا ضمن صفوف تشيلسي عام 2013 أمام بايرن ميونيخ، والمفارقة أنه خسر بنتيجة 5-4 أيضًا وهي نفس النتيجة التي خسر بها أمام ليفربول هذا العام.

وتولي فرانك لامبارد تدريب تشيلسي الإنجليزي مطلع يوليو الماضي، خلفًا للمدرب ماوريسيو ساري والذي رحل لقيادة فريق يوفنتوس الإيطالي.