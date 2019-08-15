رياضة | شرط وحيد يفصل نيمار عن الانضمام إلى البارسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرط وحيد يفصل نيمار عن الانضمام إلى البارسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من الانتقال إلى فريق برشلونة الإسباني، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وأشارت تقارير فرنسية حسب صحيفة ليكيب، إن عودة نيمار إلى برشلونة حقيقة واقعة لا محال، وإن إدارة باريس سان جيرمان قبلت دخول لاعبين والاموال لكنهم يرفضون خفض المبلغ الى اقل من 100 مليون.