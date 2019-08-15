رياضة | بعد 14 عامًا.. ليفربول يُعيد كأس السوبر الأوروبي إلي إنجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 14 عامًا.. ليفربول يُعيد كأس السوبر الأوروبي إلي إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج فريق ليفربول الإنجليزي بكأس السوبر الأوروبي للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما تغلب علي نظيره تشيلسي بنتيجة 5-4 بركلات الترجيح في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، علي ملعب "فودافون بارك" بتركيا.

وحصد ليفربول كأس السوبر الأوروبي 4 مرات طوال تاريخه اعوام 1977، 2001، 2005، وأخيرًا 2019.

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