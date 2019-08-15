رياضة | لامبارد يكشف عن رسالته للاعبين بعد خسارة السوبر الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لامبارد يكشف عن رسالته للاعبين بعد خسارة السوبر الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عبر فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، عن سعادته البالغة بأداء اللاعبين اليوم، مؤكدا انهم قدموا كل ما لديهم خلال اللقاء من أجل الظفر باللقب.
وكان فريق ليفربول قد نجح في تحقيق الفوز على فريق تشيلسي عن طريق ركلات الترجيح من نقطة الجزاء والتتويج بلقب السوبر الأوروبي.
وقال لامبارد في تصريحات صحفية عقب المباراة : "أخبرتهم للتو لغرفة الملابس أنهم لعبوا بشكل رائع ضد فريق قوي جدا، وشعوري بعد نهاية المبارة هو الفخر، أنا خاسر فظيع لكني سعيد بالأداء".
وتابع : "إذا واصلنا العمل بهذا المستوى طوال الموسم، وتحسنا أيضا فسوف نحصل على موسم جيد في النهاية".