شكرا لقرائتكم خبر عن مكالمة «ميسى» مع «نيمار» تُقربه من العودة إلى برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فى تطور سريع أصبح الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، على أعتاب الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسبانى والعودة من جديد إلى «كامب نو»، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتصدر نيمار، الصحف الإسبانية، بعد التقارير التى انتشرت فى الساعات القليلة الماضية عن اقترابه من صفوف البلوجرانا، حيث سلطت صحيفة «آس» الإسبانية الضوء على الصفقة المحتملة، ووضعت صورة البرازيلى صدر الصفحة الرئيسية تحت عنوان «برشلونة أكثر احتياجا لنيمار».

وكشفت تقارير عن دخول الأرجنتينى ليونيل ميسى، لاعب برشلونة، لإتمام الصفقة، بعد أن تواصل معه بالفعل من أجل توجيه النصيحة له بالعودة الفريق الكتالونى وعدم الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الغريم التقليدى.

وقالت الصحيفة إن رئيس برشلونة أجرى العديد من الاتصالات مع البرازيلى أندريه كورى، أحد الأشخاص المقربين من نيمار، من أجل الحصول على خدمات اللاعب فى الميركاتو الصيفى الحالى، مشيرة إلى أن جوزيف ماريا بارتوميو، رئيس نادى برشلونة، سوف يعقد اجتماعا اليوم بمدينة ليفربول الإنجليزية مع ناصر الخليفى، رئيس باريس سان جيرمان، على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا.

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وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أن ميسى لا يرغب فى انتقال نيمار لصفوف الغريم الأزلى، حيث قام بالاتصال بنجم هجوم باريس سان جيرمان خلال الساعات الأخيرة للضغط عليه من أجل العودة إلى برشلونة، حيث تربطه علاقة قوية مع البرازيلى عندما شكل معه ثلاثى الرعب بجانب النجم الأوروجويانى لويس سواريز فى عام 2015.

وكشفت تقارير إسبانية عن رغبة نادى ريال مدريد فى التعاقد مع النجم البرازيلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليشكل خطا هجوميا ناريا مع الدولى البلجيكى إيدين هازارد.

كان نيمار قد غاب عن أولى مباريات باريس سان جيرمان بالدورى أمام نيم أوليمبك والتى انتهت بثلاثية نظيفة لأصحاب ملعب حديقة الأمراء، وتعرض لهتافات مسيئة من الجماهير التى طالبته بالرحيل.

فى نفس السياق، قامت إدارة باريس سان جيرمان بإزالة صورة نيمار من المتجر الرسمى للنادى الباريسى، حيث نشرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية، مقطع فيديو من متجر سان جيرمان فى العاصمة الفرنسية باريس، تبيّن خلاله عدم وجود قمصان أو صور نيمار.

وتعرض نيمار لهتافات مسيئة وعبارات سباب من الجماهير التى رفعت أيضا لافتات تطالب برحيله، فى المباراة التى أقيمت على ملعب حديقة الأمراء يوم الأحد الماضى، فى إشارة إلى اقتراب رحيل اللاعب عن صفوف الفريق الباريسى.