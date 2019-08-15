تعرف على تقييم محمد صلاح بمباراة السوبر الأوروبي

أعدت شبكة "هوسكورد" العالمية تقييمًا لأداء لاعب فريق ليفربول محمد صلاح بعد مشاركته في مباراة الأمس أمام فريق تشيلسي في كأس السوبر الأوروبي.
وفاز الريدز بركلات الترجيح بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي 2-2.
صلاح شارك في المباراة بأكملها وسنحت له أكثر من فرصة للتسجيل ولكن الحظ لم يحالفه.
وحسب شبكة "هوسكورد"، حصل صلاح على تقييم 7.7/10وهو ثالث أعلى تقييم بين لاعبي ليفربول بعد كلًا من ساديو ماني 9/10 وجويل ماتيب 7.9/10.
وأوضحت الشبكة أن صلاح استحوذ على الكرة بنسبة 3.7 %، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 75 %
ونجح صلاح في المراوغات 4 مرات، وفاز في الصراعات الهوائية مرة واحدة، وفقد الاستحواذ على كرته أربعة مرات.
وصوب صلاح 6 تسديدات خلال مشاركته، اثنتين تجاه المرمى، وواحدة خارجه، وثلاثة تم اعتراضهم من قِبل الخصم.
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