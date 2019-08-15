شكرا لقرائتكم ستانوفيتش يقود الزمالك بعد مباراة الذهاب أمام ديكاداها الصومالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن الصربى ألكسندر ستانوفيتش سيقود الفريق الأبيض عقب مباراة ديكاداها الصومالى المقرر لها غدا الجمعة فى الدور التمهيدى لبطولة دورى أبطال أفريقيا. أعلن مرتضى منصور تنصيب ستانوفيتش مديرا فنيا للأبيض فى الفترة المقبلة خلفا لخالد جلال الذى تمت إقالته بعد ضياع بطولة الدورى المصرى وخسارة القمة 118 أمام الأهلى. قال مرتضى منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" ستانوفيتش مديرا فنيا للزمالك وسيصل الجمعة القادمة وحقق العديد من البطولات والإنجازات". وأوضح رئيس النادي أنهم أرسلوا تذاكر الطيران للمدير الفني الذي يصل بجهاز معاون معه مساء غدا الجمعة وسوف يتم عقد اجتماع معه يوم السبت لتوقيع العقود رسميا. Advertisements الجدير بالذكرأنه تم اختيار ستانوفيتش صاحب الـ 46 كأفضل مدرب صربي من قبل اتحاد كرة القدم في صربيا لعام 2010. وكان رئيس نادى الزمالك عرض 7 مدربين من جنسيات مختلفة لتدريب الفريق الابيض خلال الجلسة التى عقدها بالأمس فى مقر النادى مع رموز القلعة البيضاء. وجاءت الجنسيات التى عرضها على رموز الزمالك تتضمن مدرب ايطالى، وأخر ألمانى، وسويسرى، ويونانى، ثنائي من صربيا، بالإضافة إلى الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز.

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