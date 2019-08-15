شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : خالد بوطيب قد أزارو 100 مرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض أفضل من وليد ازارو لاعب الأهلى بـ "100" مرة.

أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" بوطيب قد أزارو 100 مرة".

Advertisements

يكثف الزمالك من مجهوداته من أجل التخلص من الدولي المغربي خالد بوطيب خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعدما عبر كل من نادي سموحة والإسماعيلي عن رغبتهما في ضم اللاعب خالد بوطيب، إلا أن راتبه وقف عائقا أمام رغبات هذه الأندية..

جدير بالذكر أن الزمالك قرر استبعاد بوطيب من المشاركة في المباراة المقبلة أمام بطل الصومال، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.