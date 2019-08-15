شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : خالد بوطيب قد أزارو 100 مرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض أفضل من وليد ازارو لاعب الأهلى بـ "100" مرة.
أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" بوطيب قد أزارو 100 مرة".
يكثف الزمالك من مجهوداته من أجل التخلص من الدولي المغربي خالد بوطيب خلال الميركاتو الصيفي الجاري بعدما عبر كل من نادي سموحة والإسماعيلي عن رغبتهما في ضم اللاعب خالد بوطيب، إلا أن راتبه وقف عائقا أمام رغبات هذه الأندية..
جدير بالذكر أن الزمالك قرر استبعاد بوطيب من المشاركة في المباراة المقبلة أمام بطل الصومال، المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد برج العرب، فى ذهاب دور الـ 64 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور : خالد بوطيب قد أزارو 100 مرة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.