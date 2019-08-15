شكرا لقرائتكم اتصالات بين اتحاد الكرة والجهات الأمنية لحضور الجمهور لقاء الأهلى وبيراميدز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجري مسئولو اتحاد الكرة اتصالات خلال الساعات الأخيرة بالجهات الأمنية من أجل حضور الجمهور مباراة الأهلى وبيراميدز المقرر لها الثامنة مساء السبت المقبل باستاد برج العرب فى دور الـ16 لكأس مصر خاصة أن اللقاء حتى الآن بدون حضور جماهيري وإقتصار الحضور فقط على تواجد 15 فرد من كلا الناديين من مجلس الإدارة و الاعضاء التنفيذين.

ويجري مسئولو اتحاد الكرة اتصالات مع مسئولو الأمن لتواجد الجماهير فى مباراة الاهلى و بيراميدز بأعداد قليلة خاصة أن اللقاء سيتابعه الملايين من داخل و خارج مصر لما يضمه اللاعبين من نجوم كبار وتجرى محاولات لحضور عدد قليل من الجماهير للقاء خاصة بعد النجاح الكبير لبطولة أمم أفريقيا 2019 التى استضافتها مصر مؤخرا وشهدت حضور جماهيري كبير وتحديدا فى مباريات منتخب مصر وتأكيد المسئولين على عودة الجماهير للمدرجات فى الموسم المقبل بصورة طبيعية ، كما قرر مسئولو اتحاد الكرة تعيين 3 مراقبين لمباراة الأهلي وبيراميدز فى كأس مصر ،على رأسهم مراقب أمني ومراقب مسابقات ومراقب حكام وتم التنبيه على المراقب الأمني و المسابقات بعدم السماح بتواجد أي شخص غير مسئول أو مصرح له بالتواجد داخل أرضية الملعب لعدم حدوث أي أزمات خلال اللقاء.