شكرا لقرائتكم خبر عن ستانويفيتش مدرب الزمالك الجديد.. قاد مكابى الإسرائيلى وحصد الدورى الصربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد طول انتظار أعلن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك اسم المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول الذى سيتولى المهمة خلفًا لخالد جلال.

وأكد رئيس القلعة البيضاء أن الصربى ألكسندر ستانويفيتش هو المدرب المنتظر ، حيث تم الاتفاق معه على كافة الأمور ومن المقرر أن يصل القاهرة مساء يوم الجمعة المقبل.

" الخليج 365" يقدم أبرز المعلومات عن المدير الفنى الجديد للزمالك

ولد ألكسندر ستانويفيتش في مدينة بلجراد اليوغوسلافية في ذلك الوقت، بدأ مشواره ضمن ناشئين نادي بارتيزان عام 88، وصعد للفريق الأول عام 93.

لعب لفريق بيلجراد عام 97 لمدة عامين وعاد لنادى بارتيزان حتى عام 2001 هناك، وانضم لنادي فيدوتون المجري قبل إعلانه الاعتزال عام 2003.

ـ بدأ ستانويفيتش مسيرته التدريبية مع فريق بلجراد للشباب ثم عمل كمساعد مدرب، ثم رحل لتدريب فريق سيرم الصربي.

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ـ تولى قيادة منتخب صربيا للشباب تحت 19 عامًا، وخاض بطولة اليورو عام 2009 والتي استضفتها أوكرانيا.

ـ قاد ألكسندر نادى بارتيزان وهو في عمر الـ36 وتوج بلقب الدورىالصربى بعد منافسة شرسة مع النجم الأحمر.

ـ تولى ستانويفيتش قيادة أندية بالدورىالصينى مثل داليان أربين وبيكين جوان واستطاع أن يقود الأخير للوصول لدور الـ16 في دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه.

ـ انتقل ألكسندر ستانويفيتش لتدريب لفريق ماكابي حيفا بالدورىالإسرائيلى عام 2014، ولم يستمر طويلا، وعاد إلى الدورى الصين عام 2015 لتدريب نادى بيكين بي جي.

ـ عام 2017 تولى ستانويفيتش قيادة نادى باوك اليوناني، لكنه رحل عن الفريق بعد شهرين فقط لعدم تنظيم الأمور الإدارية.

- تولى ستانويفيتش تدريب نادى القادسية السعودي، ولم يستمر بعد تدهور النتائج عقب 8 مباريات فقط.