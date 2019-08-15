شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدورة التدريبية للجودو للمدربين و الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم اتحاد الجودو برئاسة مطيع فخر الدين دورة تدريبية للمدربين اليوم، وتستمر لمدة 3 أيام، على أن يعقبها دورة تدريبية لحكام اللعبة .

وتأتى الدورة التدريبية لصقل الحكام و المدربين قبل انطلاق الموسم الجديد ، و الذى لم يتحدد موعد انطلاقه حتى الان ، على أن تكون دورة الحكام الأسبوع المقبل .

ويقيم منتخب الجودو سلسلة من المعسكرات باليابان استعدادا لبطولة العالم ، والتى تقام فى الفترة من 20 أغسطس الجارى وحتى 1 سبتمبر المقبل.

يذكر أن الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات قررت إيقاف إسلام الشهابى لاعب منتخب الجودو 8 سنوات بعد ثبوت تعاطيه المنشطات.