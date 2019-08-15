مرتضى منصور يعلن تنصيب الصربى ستانوفيتش مديرًا فنيًا للزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أن الصربي ألكسندر ستانوفيتش المدير الفني السابق للقادسية السعودي هو المدير الفني للفريق الأبيض خلفًا لخالد جلال. واكد منصور في تصريحات لقناة المحور، أن ألكسندر سيصل القاهرة مساء الجمعة المقبل للتوقيع. Advertisements وكان الزمالك حدد قائمة مدربين لاختيار احدهم تضم كل من الصربي ميلوتين سريدوفيتش المدير الفني لاورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ومواطنه أليكساندر ستانويفيتش و السويسري رينيه فايلر والايطالي جيوفاني دي بياسي واليوناني مارينوس أوزونيديس والارجنتيني رامون دياز. وكان الصربي ميلوتين سريدوفيتش أبرز المرشحين لتدريب الفريق إلا أن ارتباطه بعقد مع اورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي حال دون ذلك.

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