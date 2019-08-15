الامارات | محمد صلاح ثالث عربي وأول مصري يحقق السوبر الأوروبي

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح ثالث عربي وأول مصري يحقق السوبر الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح النجم المصري محمد صلاح، ثالث لاعب عربي يحصد كأس السوبر الأوروبي، حيث شارك مع ليفربول في اقتناص اللقب الرابع في تاريخه

وأصبح صلاح أول لاعب مصري يحقق هذا اللقب، لكنه الثالث عربيًا بعد الجزائري رابح ماجر، والمغربي أشرف حكيمي، وكانت البداية مع ماجر، الذي قاد بورتو البرتغالي للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، عام 1987، ثم حصد السوبرالأوروبي بعد فوز فريقه على أياكس أمستردام الهولندي، ذهابا وإيابا بنفس النتيجة (1-0)، ولم يشارك ماجر في المباراتين.

وفاز الدولي المغربي، أشرف حكيمي، بكأس السوبر الأوروبي عام 2017، عندما انتصر ريال مدريد على مانشستر يونايتد (2-1)، ولم يشارك حكيمي أيضا في هذه المباراة.

ومن جانبه، ساهم صلاح في إعادة السوبر الأوروبي لأحضان الريدز، بعد غياب دام 14 عاما، منذ التتويج باللقب عام 2005 وكان صلاح الأكثر واقعية حيث لعب المباراتين النهائيتين على عكي ماجر وحكيمي الذين غابا عن المباراة النهائية..