شكرا لقرائتكم خبر عن ‏ألكسندر ستانيوفيتش مديرا فنيا للزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك أن الصربي الكسندر ستانيوفيتش تم تعيينه مديرا فنيا للزمالك. وأكد أن المدير الفني الجديد سيصل القاهرة، مساء الجمعة، لتوقيع العقود وقيادة الفريق رسميا. وقال منصور إن مجلس الإدارة أرسل تذاكر الطيران للمدرب الجديد، وسوف يتم الإعلان عن جهازه المعاون الذي قد يضم مدربا مصريا في منصب المدرب المساعد.

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