شكرا لقرائتكم خبر عن العويس: الاعتذار يعكس تربيتي وبيئة الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan99 اعتذر حارس نادي الأهلي محمد العويس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، بعد الاحتكاك الذي حدث بينه وبين لاعب الهلال الفرنسي (غوميز) خلال مباراة فريقيهما في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، الذي أقيم على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض مساء أمس الأول وكتب العويس:«لعبة كرة القدم تحدث فيها المشاحنات في بعض الأوقات لكن في لحظة الوقوع في الخطأ يجب الاعتذار لأنني في الأخير أعكس تربيتي وبيئة النادي الأهلي فدائماً في المباريات تحدث أشياء كثيرة وتنتهي مع صافرة الحكم، أخيراً أقول لجمهور الأهلي (هاردلكم) ومبروك التأهل لنادي الهلال»، هذا وقد لاقى هذا الاعتذارأصداء كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) من جماهير الفريقين والتي أكدت أن مثل هذه المواقف هي التي تقضي على التعصب الرياضي.

اعتذر حارس نادي الأهلي محمد العويس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، بعد الاحتكاك الذي حدث بينه وبين لاعب الهلال الفرنسي (غوميز) خلال مباراة فريقيهما في إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2019، الذي أقيم على ملعب الهلال بجامعة الملك سعود بالرياض مساء أمس الأول وكتب العويس:«لعبة كرة القدم تحدث فيها المشاحنات في بعض الأوقات لكن في لحظة الوقوع في الخطأ يجب الاعتذار لأنني في الأخير أعكس تربيتي وبيئة النادي الأهلي فدائماً في المباريات تحدث أشياء كثيرة وتنتهي مع صافرة الحكم، أخيراً أقول لجمهور الأهلي (هاردلكم) ومبروك التأهل لنادي الهلال»، هذا وقد لاقى هذا الاعتذارأصداء كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) من جماهير الفريقين والتي أكدت أن مثل هذه المواقف هي التي تقضي على التعصب الرياضي.

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