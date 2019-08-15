شكرا لقرائتكم خبر عن زوكانوفيتش «صلى جماعة» وشارك في تدريب الأهلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

بحضور ومتابعة المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي الأمير منصور بن مشعل، عاود الفريق الكروي الأول تدريباته مساء أمس (الأربعاء) على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي، وذلك استعداداً لمباراة الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، عندما يواجه فريق العدالة في 22 من أغسطس الجاري، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وأدت القائمة الأساسية التي شاركت في لقاء الفريق الماضي تدريبات استشفائية وتمارين الاسترجاع اللياقي، فيما أجرى بقية اللاعبين تمارين لياقية اعتمدت على السرعة والتمركز في مساحات مختلفة من أرضية الملعب، كما شهدت تطبيق عدد من الحالات الفنية في مختلف مراكز اللعب.

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من جهة أخرى، منح مدرب الفريق الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش راحة للاعبين عن أداء التدريبات غدا (الخميس)، فيما تقرر أن يعاود الفريق تدريباته مساء غد (الجمعة).

من جهته، شارك محترف الفريق الكروي الأول البوسني ارفين زوكانوفيتش بفاعلية في الحصة التدريبية الأولى له، بعد وصوله إلى جدة، وانضمامه رسمياً لصفوف الفريق.

وكان اللاعب قد استهل حضوره لمقر النادي بصلاة المغرب في مسجد النادي، قبل أن يعقد اجتماعاً مع المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل.