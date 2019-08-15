شكرا لقرائتكم خبر عن الرباعي الآسيوي «يحير» سييرا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة)

من المنتطر أن تشهد الساعات القليلة القادمة اجتماعاً حاسماً يجمع ما بين الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مع إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي والمشرف العام على الفريق أحمد كعكي وبحضور أسامة المولد، لاختيار الرباعي الأجنبي المشارك في دور الثمانية ضمن دوري أبطال آسيا 2019 أمام الهلال، وتشير المصادر إلى احتمالية إجراء سييرا تغييرا على صعيد العناصر الأجنبية وذلك وفق حاجة الفريق الفنية. من جانب آخر تحفز الإدارة الاتحادية لاعبي الفريق الأول قبل مواجهة فريق العهد اللبناني عربياً بصرف مكافأة فوز على فريق ذوب آهن وضمان التأهل للدور ربع النهائي بدوري أبطال آسيا.

كما تقرر أن يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد لقاءً ودياً اليوم الخميس أمام نادي جدة، تحضيراً لمواجهة العهد اللبناني الثلاثاء القادم على ملعب الجوهرة ضمن منافسات ذهاب دور الـ 32 على كأس الملك محمد السادس للأندية الأبطال في البطولة العربية.

ومن المتوقع أن يتيح المدرب التشيلي سييرا فرصة المشاركة لعدد من اللاعبين والذين لم يمثلوا الفريق الاتحادي ضمن منافسات البطولة الآسيوية كالصربي بريجوفيتش والمغربيين كريم الأحمدي ومروان داكوستا بالإضافة إلى هارون كمارا المنضم حديثاً لصفوف الفريق الاتحادي. من جهته، تابع سييرا مباراة الإياب الآسيوي بين الهلال والأهلي، ودون ملاحظاته المتضمنة أبرز نقاط القوة ومكامن الضعف عند الفريق الهلالي قبل المواجهة المقررة في الـ 27 من الشهر الجاري بعد لقاء العهد اللبناني عربياً والرائد في افتتاحية مباريات الفريق ضمن منافسات مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.