شكرا لقرائتكم خبر عن صراع نصراوي هلالي على هداف آسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

بات لقب هداف دوري أبطال آسيا متاحاً لأربعة لاعبين فقط وهم مهاجم الهلال المحترف الفرنسي غوميز، ولاعب النصر المحترف البرازيلي جوليانو، اللذان يملكان سبعة أهداف، وينافسهما مهاجم الاتحاد رومارينهو وشينزو كوروكي مهاجم فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني حيث يملكان خمسة أهداف.

ورغم أن قائمة الهدافين يتصدرها مهاجم الوحدة الإماراتي ليوناردو دا سيلفا برصيد تسعة أهداف ويليه مهاجم الأهلي عمر السومة برصيد 7 أهداف، إلا أن خروج فريقيهما من البطولة على يد النصر والهلال في دور الستة عشر أدى إلى تجمد رصيدهما التهديفي.

وسيواصل الرباعي تنافسهم على لقب هداف البطولة لاسيما وأنهم جميعاً استفادوا من دور الستة عشر في زيادة غلتهم التهديفية حيث أحرز غوميز هاتريك في شباك الأهلي، فيما سجل هدفين كل من: جوليانو في مرمى الوحدة الإماراتي، ورومارينهو في مرمى ذوب آهن الإيراني، وشينزو كوركي في مرمى أولسان هونداي الكوري الجنوبي. وسيشهد دور الثمانية للبطولة منافسة قوية بين الهدافين الفرنسي غوميز والبرازيلي رومارينهو حيث يتواجهان ذهاباً وإياباً عندما يلتقي الاتحاد نظيره الهلال، ويعقد جماهير الفريقين آمالا كبيرة على مهاجميهما لحسم الفوز والتأهل من خلال هز شباك المنافس.