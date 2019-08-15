كولومبي يدعم وسط الزعيم

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) في ظل مساعي الإدارة الهلالية إلى تعزيز حاجة الفريق إلى لاعب أجنبي في خانه المحور، اتفقت الإدارة الهلالية مع المحور الكولومبي جوستافو لاعب نادي فلامنجو البرازيلي للتوقيع معه لـ3 مواسم قادمة، هذا وسيتم حسم الصفقة بشكل رسمي مع جوستافو وناديه خلال الساعات القادمة، ومن المتوقع أن يكون جوستافو بديلاً لأحد الثنائي الإسباني (بوتيا، سيريانو) الذي ألمح المدرب الهلالي في وقتٍ سابق أن الفريق ليس بحاجة لخدماتهما.

في ظل مساعي الإدارة الهلالية إلى تعزيز حاجة الفريق إلى لاعب أجنبي في خانه المحور، اتفقت الإدارة الهلالية مع المحور الكولومبي جوستافو لاعب نادي فلامنجو البرازيلي للتوقيع معه لـ3 مواسم قادمة، هذا وسيتم حسم الصفقة بشكل رسمي مع جوستافو وناديه خلال الساعات القادمة، ومن المتوقع أن يكون جوستافو بديلاً لأحد الثنائي الإسباني (بوتيا، سيريانو) الذي ألمح المدرب الهلالي في وقتٍ سابق أن الفريق ليس بحاجة لخدماتهما.

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