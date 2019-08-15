«حمدالله» يدفن ميتا في المدينة

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جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض) تخلف أربعة لاعبين نصراويين هم (عبدالرحمن العبيد، سلطان الغنام، عبدالله مادو، وعبدالرحمن الدوسري) عن بعثة الفريق التي عادت إلى الرياض عقب فراغهم من مباراة الوحدة الإماراتي في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا، مستغلين إجارة الأيام الثلاثة التي منحها لهم المدرب فيتوريا عقب تأهلهم لدور الثمانية من المسابقة نفسها، وبإذن مسبق من إدارة النادي. فيما استغل هداف الفريق عبدالرزاق حمدالله، الإجازة بزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه والبقاء فيه لحين انطلاق التدريبات، وتناقلت الجماهير النصراوية مقطع فيديو بثه حمدالله عبر حسابه في الـ(سناب شات) أثناء وقت أذان صلاة الفجر وبعض الصور التي التقطت له في المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى مشاركته في دفن جنازة.

تخلف أربعة لاعبين نصراويين هم (عبدالرحمن العبيد، سلطان الغنام، عبدالله مادو، وعبدالرحمن الدوسري) عن بعثة الفريق التي عادت إلى الرياض عقب فراغهم من مباراة الوحدة الإماراتي في دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا، مستغلين إجارة الأيام الثلاثة التي منحها لهم المدرب فيتوريا عقب تأهلهم لدور الثمانية من المسابقة نفسها، وبإذن مسبق من إدارة النادي. فيما استغل هداف الفريق عبدالرزاق حمدالله، الإجازة بزيارة المسجد النبوي الشريف والصلاة فيه والبقاء فيه لحين انطلاق التدريبات، وتناقلت الجماهير النصراوية مقطع فيديو بثه حمدالله عبر حسابه في الـ(سناب شات) أثناء وقت أذان صلاة الفجر وبعض الصور التي التقطت له في المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى مشاركته في دفن جنازة.

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