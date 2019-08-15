شكرا لقرائتكم خبر عن الرائد يعايد جماهيره بالكولومبي «ازيكيل» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فهد الحجاب (بريدة)

‏أنهت إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع إجراءات التوقيع مع المدافع الكولومبي ازيكيل بالوميكي البالغ من العمر 27 سنة قادماً من نادي ديبورتيفا كالي الكولومبي بعقد يمتد لمدة موسم واحد. يذكر أن إدارة الرائد عملت عملاً مختلفاً عن الموسم الماضي من ناحية التعاقد مع اللاعبين لتقوية الفريق هذا الموسم.

ميدانياً، عاود فريق الرائد تدريباته الاعتيادية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك التي منحها لهم الجهاز الفني، وذلك استعداداً لمباراة الاتحاد يوم الجمعة 23 أغسطس ضمن الجولة الأولى من دوري المحترفين التي ستقام على ملعب الجوهرة بجدة، إذ اعتمد الجهاز الفني على الجوانب الفنية واللياقية وبعض الجمل التكتيكية.