هل تصبح خلود عطار أول سيدة تدير مركزا إعلاميا في الأندية ؟

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جدة - خالد شويل - عبد الله الثبيتي (مكة المكرمة) كشفت مصادر خاصة لـ"الخليج 365 " أن إدارة نادي الوحدة تنوي تنصيب خلود العطار مديرا للمركز الإعلامي بالنادي، لتكون أول سيدة سعودية تشغل هذا المنصب على مستوى الأندية، إذ تواجدت خلود عطار في تدريب الفريق أمس، الذي كان على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله كشفت مصادر خاصة لـ"الخليج 365 " أن إدارة نادي الوحدة تنوي تنصيب خلود العطار مديرا للمركز الإعلامي بالنادي، لتكون أول سيدة سعودية تشغل هذا المنصب على مستوى الأندية، إذ تواجدت خلود عطار في تدريب الفريق أمس، الذي كان على ملعب رديف مدينة الملك عبدالله الرياضية ، وفي هذا الصدد، رفض رئيس النادي سلطان أزهر، الرد على اتصالات لـ"الخليج 365" لتأكيد أو نفي صحة المعلومة. من جهة أخرى، وصلت بعثة فريق اليد بالنادي إلى المنطقة الشرقية لإقامة معسكر إعدادي هناك لمدة 12 يوما قبل المشاركة في مونديال اليد.



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