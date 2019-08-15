شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلن ستانوفيتش مديرا فنيا للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة ناددى الزمالك تنصيب ألكسندر ستانوفيتش مديرا فنيا للزمالك فى الفترة المقبلة خلفا لخالد جلال الذى تمت إقالته بعد ضياع بطولة الدورى المصرى وخسارة القمة 118 أمام الأهلى. قال مرتضى منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" ستانوفيتش مديرا فنيا للزمالك وسيصل الجمعة القادمة وحقق العديد من البطولات والإنجازات". الجدير بالذكرأنه تم اختيار ستانوفيتش صاحب الـ 46 كأفضل مدرب صربي من قبل اتحاد كرة القدم في صربيا لعام 2010. Advertisements وكان رئيس نادى الزمالك عرض 7 مدربين من جنسيات مختلفة لتدريب الفريق الابيض خلال الجلسة التى عقدها اليوم فى مقر النادى مع رموز القلعة البيضاء. وجاءت الجنسيات التى عرضها على رموز الزمالك تتضمن مدرب ايطالى، وأخر ألمانى، وسويسرى، ويونانى، ثنائي من صربيا، بالإضافة إلى الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز.

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