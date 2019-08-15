شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلن موعد وصول المدير الفني الصربي إلى القاهرة لقيادة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، عن موعد وصول المدير الفني الجديد ألكسندر ستانوفيتش لتولي قيادة فريق الزمالك ، حيث قال مرتضى أن ستانوفيتش سيصل القاهرة الجمعة القادمة تدريب الزمالك خلفا لخالد جلال الذى تمت إقالته بعد ضياع بطولة الدورى المصرى وخسارة القمة 118 أمام الأهلى.

قال مرتضى منصور فى تصريحات لـ برنامج الزمالك اليوم المذاع على قناة المحور :" ستانوفيتش مديرا فنيا للزمالك وسيصل الجمعة القادمة وحقق العديد من البطولات والإنجازات".

الجدير بالذكرأنه تم اختيار ستانوفيتش صاحب الـ 46 كأفضل مدرب صربي من قبل اتحاد كرة القدم في صربيا لعام 2010.

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وكان رئيس نادى الزمالك عرض 7 مدربين من جنسيات مختلفة لتدريب الفريق الابيض خلال الجلسة التى عقدها اليوم فى مقر النادى مع رموز القلعة البيضاء.

وجاءت الجنسيات التى عرضها على رموز الزمالك تتضمن مدرب ايطالى، وأخر ألمانى، وسويسرى، ويونانى، ثنائي من صربيا، بالإضافة إلى الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز.