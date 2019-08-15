شكرا لقرائتكم خبر عن بالوتيلي يقترب من بريشيا الإيطالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترب النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي من الانضمام لصفوف بريشيا، العائد لبطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم هذا الموسم، حسبما أفادت تقارير إعلامية محلية أمس.

وذكر موقع (فوتبول إيطاليا) الإلكتروني لكرة القدم أن بالوتيلي «29 عاماً» توصل لاتفاق مع مسؤولي بريشيا على الانتقال للفريق في صفقة انتقال حر، مقابل راتب أساسي يتراوح ما بين مليون إلى مليوني يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

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