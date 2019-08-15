شكرا لقرائتكم خبر عن سارة تُهدي الإمارات ميدالية ثالثة في مونديال السباحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أضافت السبّاحة سارة الأجنف، أمس، الميدالية الثالثة لها، وأهدت الإمارات الميدالية البرونزية في سباق 400 متر متنوع في زمن 5:14.00 في بطولة العالم للسباحة المفتوحة «الماستر» للبنين والبنات لجميع الأعمار، والتي تقام حالياً في كوريا الجنوبية وتختتم في 18 أغسطس الجاري.

وأسهمت البطلة سارة التي تنتمي إلى سباحي نادي الوصل، في رفع علم الإمارات عالياً، للمرة الثالثة في سماء البطولة حتى الآن، بعد أن تمكنت خلال منافسات أمس الأول، من حصد الميدالية الذهبية في سباحة 100 متر صدر، بزمن 1,13,81، وهو الزمن الأسرع في البطولة، وكانت قد أحرزت قبلها ذهبيتها الأولى في السباحة المفتوحة لمسافة 3000 متر.

ونجحت سارة الأجنف في تقديم أداء مميز في البطولة ولفتت الأنظار بعد نيلها ثلاث ميداليات ملونة حتى الآن في البطولة ، وأكدت قبل مشاركتها في البطولة أنها تأمل في حصد أكبر عدد من الميداليات في هذا المحفل الكبير وقالت إنها سعيدة بتمثيل نادي الوصل في البطولة العالمية كلاعبة مقيمة.

يذكر أن السبّاحة سارة انضمت لنادي الوصل منذ أكثر من ثلاث سنوات، واستفاد النادي من قرار مشاركة الفئات الأربع، ومنهم المقيمون مع الأندية في المنافسات المحلية والخارجية، وتم قيد سارة ضمن فئة المقيمين.