اتحاد السباحة ينظم برنامجاً لتأهيل مشغلي المسابح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر اتحاد السباحة تنظيم دورة دولية لمشغلي المسابح ومبادئ السلامة المائية وإدارة المخاطر بمنشأة الألعاب المائية، تحت إشراف بيت الخبرة الدولي «ديروسا اكواتيك للاستشارات»، وذلك خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر المقبل في دبي.

وتأتي الخطوة في إطار الخطة الفنية لاتحاد الإمارات للسباحة الهادفة إلى تقديم أفضل البرامج الفنية لرفع مستوى العاملين بالمجال الرياضي، ولتأمين المنشآت الرياضية، وتفعيل خطط الأمن والسلامة بكافة المباني والمواقع الرياضية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة مرتادي الملاعب الرياضية من أبناء الدولة والمقيمين.

وأوضح سلطان السماحي، رئيس الاتحاد أن البرنامج يهدف إلى تقديم رؤية متكاملة وحلول فنية معاصرة لكافة نواحي إدارة المسابح ومبادئ الأمن والسلامة اللازمة، خلال كافة مراحل التشغيل واستعراض الآليات العلمية الصحيحة، لتشغيل المنشآت وخطط إدارة المخاطر اللازمة لتلك المنشآت والاطلاع على التجارب المختلفة بالولايات المتحدة الأمريكية ومعايير الأمن والسلامة الدولية في هذا المجال.

تقام الدورة تحت إشراف الخبير الأمريكي شاون ديروسا، والذي يعد من أفضل المتخصصين بهذا المجال بالولايات المتحدة الأمريكية والعالم ويستهدف الاتحاد من الدورة تأهيل وتدريب معلمي التربية الرياضية والمدربين الرياضيين ومشرفي المسابح والمنشآت ومسؤولي الأمن والسلامة والفنيين ومسؤولي الصيانة، إضافة إلى المنقذين ومسؤولي السلامة المائية وشركات إدارة المنشآت وغيرهم من المهتمين بإدارة المسابح.

وأوضح السماحي أنه سيتم تقديم البرنامج باللغتين الانجليزية والعربية وسيتم عقد اختبار ختامي لكافة المشاركين، مع تقديم شهادتين دوليتين للمشاركين المجتازين للبرنامج، وشهادة محلية صادرة من اتحاد الإمارات للسباحة.