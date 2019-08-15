الأهلي يفوز.. والهلال يتأهل في «الآسيوية»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

لم يكن فوز أهلي جدة على مضيفه الهلال بهدف دون مقابل كافياً ليبلغ ربع نهائي دوري أبطال آسيا، فقد تأهل الأزرق بفضل فوزه ذهاباً «4-2» ليصبح فائزاً بمجموع اللقاءين «4-3».

وسجل الأهلي هدفه الوحيد عن طريق متوسط الميدان عبدالفتاح عسيري قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول في اللقاء الذي جرى على ملعب جامعة الملك سعود.

وشهدت المباراة عودة متوسط ميدان الهلال سلمان الفرج بعد رحلة غياب لأكثر من عام بسبب الإصابة، في المقابل، لم يستعن الكرواتي برانكو مدرب الأهلي بمهاجمه السوري عمر السومة الذي ظهر عليه الغضب لعدم مشاركته من خلال لقطة رمى فيها القميص على الأرض قبل عودته للجلوس على مقاعد البدلاء.

وضرب الهلال موعداً مع مواطنه الاتحاد في ربع النهائي يوم 27 أغسطس/آب بجدة و17 سبتمبر/أيلول في الرياض، وهذه هي المرة الثانية التي يجمع نصف نهائي القارة الفريقين بعد مواجهتهما في 2011 والتي كسبها الفريق الاتحادي.

وأكد الكرواتي برانكو رضاه عن فريقه الأهلي، وقال: حققنا الانتصار لكننا لم نحقق التأهل، راض عن أداء فريقي، وقد قدمنا مباراة متكاملة، فريق الهلال قوي وهو من وجهة نظري مرشح بقوة لبلوغ النهائي.

من جانبه قال الروماني رازفان مدرب الهلال: حققنا الأهم ببلوغ النهائي، لكنني لم أكن راضياً عن الأداء على مستوى الهجوم، بعكس الدفاع كان رائعاً.