شكرا لقرائتكم خبر عن شراء رونالدو يعكس الطموح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم يتوقع معظم المراقبين إقدام اليوفنتوس على شراء لاعب بحجم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الصيف الماضي من ريال مدريد؛ لكن أدرك الجميع أن طموحات اليوفي كبيرة جداً، ولم يعد يكتفي بالوصول إلى الأدوار الأخيرة في المسابقة الأوروبية؛ بل يريد حيازة أول لقب أوروبي منذ 1996. في 1990 جدد الفريق نفسه؛ بعد إخفاق محلي؛ لكنه اليوم يجدد نفسه بعد خسارة الفريق بقيادة أليجري لقب أوروبا مرتين بعد وصوله للنهائي في عامي 2015 و2017.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شراء رونالدو يعكس الطموح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.