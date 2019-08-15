الشارقة يواجه الفجيرة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

يخوض فريق كرة القدم بنادي الشارقة مباراة ودية في السادسة مساء اليوم أمام فريق الفجيرة على ملعب نادي الشارقة «سمنان» بعد التحديث الذي طرأ عليه، واستضافته مباريات بطولة كأس آسيا لكرة القدم، وتأتي المباراة في إطار تحضير بطل الدوري للموسم الجديد، والذي تنتظره فيه استحقاقات مهمة في مقدمتها المحافظة على اللقب.

والمباراة هي الأولى بعد عودة الفريق من المعسكر الخارجي، وستشهد الظهور الأول في الدولة لمهاجم النادي الجديد البرتغالي ريكاردو غوميز، والذي يعول عليه كثيراً لقيادة هجوم الشارقة في الموسم الجديد.