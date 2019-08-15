مهرجان حاكم الشارقة للهجن ينطلق 2 سبتمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عقدت اللجنة الدائمة لسباقات الهجن بالشارقة اجتماعها بالذيد لمناقشة الترتيبات الخاصة بمهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة للهجن (لسن الحقاقة) وذلك بحضور مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس اللجنة المنظمة الدائمة بإمارة الشارقة وكل من: محمد علي الخاصوني الكتبي وعبيد حامد الطنيجي وسعيد راشد بن دغيش، كما حددت اللجنة تاريخ بداية المهرجان بمدينة الذيد 2 سبتمبر/ أيلول على أن يكون من 35 شوطاً، كما ناقشت اللجنة مواصفات ميدان السباق وتجهيز مضمار الركض بما يواكب تطلعات ملاك وأصحاب ومحبي رياضة الآباء والأجداد. وناقشت اللجنة جوائز السباق التي تعد دعماً كبيراً لأهل الهجن، حيث تساهم الجوائز في إثراء الحركة وانتعاش الدورة الاقتصادية في هذه الرياضة فضلاً عن المكاسب الأخرى بتعزيز قوة المنافسة بين المشاركين في مختلف السباقات.