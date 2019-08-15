شكرا لقرائتكم خبر عن بلد الوليد يستعير لونين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصل الظاهرة رونالدو المالك الأكبر لأسهم نادي بلد الوليد الإسباني على صفقة مهمة من ناديه السابق ريال مدريد؛ بعد استعارته الحارس أندرييه لونين لموسم واحد. وسيكون لونين الذي أمضى الموسم الماضي معاراً في ليجانيس الصفقة الثالثة للأسطورة البرازيلي من ريال مدريد، بعد خافي سانشيز وخورخي دي فروتوس. ويتمنى رونالدو نازاريو الآن إقناع الريال باستعارة الياباني كوبو الملقب ب«ميسي اليابان» لكن الريال ما يزال يتحفظ بشأن نجمه الواعد، ولا يريد اهتزاز شباكه في الليجا من تسديداته.

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