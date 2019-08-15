هزاع المهيري: نهدف إلى إحياء الموروث البحري في رياضاتنا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد فريق الطيار للرياضات البحرية شراكة ورعاية الأنشطة والأحداث البحرية للموسم البحري 2019 - 2020، وذلك بعد التنسيق مع مختلف الأندية البحرية والجهات المسؤولة عن النشاط البحري في الموسم المقبل. وجاءت هذه الخطوة لتكون مكملة للاستراتيجية التي وضعها فريق الطيار والهادفة إلى أن يكون للفريق حضور في مختلف الرياضات والبطولات البحرية، والأنشطة التي تشهدها مختلف إمارات الدولة.

وكان فريق الطيار أسهم في رعاية سباق دلما للمحامل الشراعية في الموسم الماضي، إضافة إلى سباقات المحامل الشراعية في أبوظبي، وأيضاً مسابقة أبوظبي الكبرى لصيد الكنعد، ومهرجان الظفرة للصيد، إضافة إلى دعم فريق دبي للغوص التطوعي، كما دعم بعض المشاريع الإماراتية المرتبطة بالبحر.

وأكد هزاع محمد بن ربيع المهيري، مؤسس الفريق، أن طموح الطيار في الموسم البحري الجديد سيمتد ليكون حاضراً في أغلب الرياضات البحرية المهمة، وسيواصل الشراكة مع الأندية البحرية لتأمين إقامة السباقات والنشاطات البحرية.

وقال: «نعمل من الآن، مع مختلف الأندية البحرية والجهات المختصة، على أن يكون لفريق الطيار حضور ووجود في كل البطولات البحرية. نركز دائماً على البحر لأنه العنصر الأهم الذي نستلهم منه أغلب موروثنا، سواء على مستوى سباقات المحامل والقوارب أو الصيد، ونهتم كثيراً بهذا الموروث ونعتز ونفخر به، ونحافظ عليه من جيل إلى آخر، ونهدف إلى إحياء الموروث البحري في رياضاتنا».

وأشاد المهيري بالتعاون الكبير مع الأندية البحرية وقال: «نحن نتعاون مع الأندية البحرية والجهات المسؤولة عن تنظيم السباقات، وسنقوم قريباً بالإعلان عن خطط الشراكة والرعاية مع الأندية، والخطة التي تم وضعها للفترة القادمة عبر البطولات البحرية».