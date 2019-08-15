ست ميداليات ذهبية لمنتخب الشرطة في بطولة الصين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج منتخب شرطة الإمارات ب 6 ميداليات ذهبية في بطولة الصين للألعاب الشرطية، ضمن منافسات الجيوجيتسو. وحصل الملازم عبيد خميس الكعبي على ميداليتين ذهبيتين، والرقيب أول سلطان عادل طويرش على ميداليتين ذهبيتين، وكذلك حصل المساعد أول سالم حسن الحوسني على ميداليتين ذهبيتين.

وكانت البطولة انطلقت يوم 8 أغسطس، وتستمر حتى 18 أغسطس، بمشاركة عالمية، وتقام فعالياتها مرة كل عامين وفق المنافسات الأولمبية العالمية.

وأكد العميد محمد حميد دلموج الظاهري، رئيس مجلس إدارة اتحاد الشرطة الرياضي، أن توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، لها دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز الذي يعكس ما يتمتع به منتسبو شرطة الإمارات من مستوى مميز في التدريب والانضباط.

وقال إن دعم سموه المتواصل لكافة أنشطة وبرامج الاتحاد، يعمل على رفع كفاءة أعضاء الفرق الرياضية للوزارة، من خلال توفير كافة الإمكانيات المادية والبشرية التي أسهمت في نجاح خطط وبرامج الإعداد وصقل المهارات، مما كان له الأثر البارز في الحصول على المراكز المتقدمة في مختلف البطولات.

وقال إن ما حققه منتخب شرطة الإمارات للجوجيتسو في هذه البطولة الدولية، يعتبر إنجازاً رياضياً جديداً يعكس النهضة الرياضية التي تعيشها دولة الإمارات، وتجسيداً لما تتمتع به الفرق الرياضية في وزارة الداخلية من إصرار على إحراز مراكز متقدمة في البطولات الرياضية على الصعيدين الإقليمي والدولي. وتقدم بالشكر للقيادات العامة للشرطة بالدولة، على دعمهم للاعبين لتحقيق استراتيجية الوزارة في تطوير رياضة الجوجيتسو.

وأوضح أن رياضة الجوجيتسو في الدولة وصلت إلى العالمية، حتى أصبحت العاصمة أبوظبي علامة فارقة في رياضة الجوجيتسو في العالم، بفضل الدعم اللامحدود من قبل القيادة الرشيدة.