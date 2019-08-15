بني ياس يعلن عودة عوانة.. ويستضيف حتا ودياً اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي بني ياس استعادة لاعبه فواز عوانة مجدداً، عقب انتهاء إعارته لنادي الوحدة حيث شارك مع أصحاب السعادة في دوري أبطال آسيا.

وسيشارك عوانة زملائه في التدريبات استعداداً للموسم الجديد، وأكد النادي أن اللاعب يمثل ركيزة أساسية ضمن تشكيلة المدير الفني الألماني شايفر، وشارك اللاعب مع الوحدة في مباراتي الذهاب والإياب من دور الستة عشر لدوري أبطال آسيا أمام النصر السعودي والتي خسرها العنابي 3-4 بمجموع المباراتين.

وتقدمت شركة كرة القدم بنادي الوحدة بالشكر لإدارة السماوي على تسهيل أمور انتقال اللاعب لخوض البطولة الآسيوية.ويستضيف بني ياس في السادسة و10 دقائق مساء اليوم، فريق حتا في التجربة الودية الأولى على ملعبه في الشامخة الجديدة، عقب عودة السماوي من المعسكر التحضيري الذي أقامه في إسبانيا واختتمه نهاية الأسبوع الماضي استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.

وتأتي المباراة المدرجة ضمن برنامج تحضيرات الفريق الذي أقره الجهاز الفني بقيادة شايفر في إطار تجربة واختبار عدد من اللاعبين المواطنين والأجانب والمقيمين، تمهيداً للاستقرار على قيد الأجدر للمرحلة المقبلة التي تشهد استحقاقات مهمة بالنسبة للسماوي، وتحديات وطموحات كبيرة بعد المستوى الجيد الذي قدمه في بطولة الدوري الموسم الماضي وحلوله في منتصف الترتيب، فضلاً عن تأهله لنصف نهائي كأس الخليج العربي.

وسيدفع شايفر بالتشكيلة والعناصر الأساسية في مباراة اليوم، مع منح بعض اللاعبين فرصة المشاركة وتقديم أوراق اعتمادهم، ومن المنتظر أن تخوض الأسماء التي لن تشارك في مباراة حتا، مواجهة ودية أخرى أمام فريق الرديف بالنادي في الخامسة والنصف مساء يوم غد على استاد بني ياس.

ويواصل بني ياس تحضيراته على فترتين، منذ الاثنين الماضي، وخاض أمس الأول حصة تدريبية صباحية في صالة الألعاب الرياضية بنادي ضباط القوات المسلحة بالعاصمة أبوظبي، شهدت حضور كل عناصر الفريق، وقسّم المدرب اللاعبين إلى ثلاث مجموعات لأداء التدريبات البدنية، فيما أدى التدريب المسائي بالكرة في ملعبه.

وتقرر مع تحسن الحالة البدنية وتماثل الإسباني بيدرو كوندي مهاجم السماوي وهدافه في الموسم الماضي للشفاء من الإصابة، مشاركته في مباراة حتا، بعد أن كان قد أصيب في مباراة ماربيلا الودية في الأول من أغسطس/‏آب الجاري بمعسكر الفريق الخارجي.

يذكر أن بني ياس خاض 5 مباريات ودية أمام أندية إسبانية في معسكره الذي أقيم في مدينة ميخس الإسبانية خلال الفترة من 18 يوليو/‏تموز الماضي إلى 8 أغسطس/‏آب، حيث تعادل مع ألبالو بهدف لكل فريق، وفاز على لوس باريوس ويوروبا بوينت بنفس النتيجة بهدفين مقابل هدف، وخسر من ماربيلا بخمسة أهداف مقابل هدف، وفاز على ريال فالومبيدكا بهدف دون رد.

وعقد أمس الأول الاجتماع الأول لأكاديمية بني ياس لكرة القدم بمناسبة تدشين استعدادات فرق المراحل السنية للموسم الجديد، في مقر النادي بالشامخة الجديدة، بحضور عبد الله الغيلاني وأحمد الجابري عضوي مجلس إدارة شركة كرة القدم بالنادي، والمشرفين والمسؤولين عن الأكاديمية والمدربين والكوادر الإدارية للفرق في الأكاديمية ومدرسة الكرة.

وأكد الغيلاني أن فرق المراحل السنية بمختلف أعمارها تحظى باهتمام خاص ورفيع من إدارة شركة الكرة، بوصفهم نواة وأساس التكوين لرفد الفريق الأول باللاعبين في المستقبل، وقال: «قررت شركة الكرة توجيه مزيد من الاهتمام لهم ووضع برامج وخطط تطويرية مختلفة من شأنها إبراز العديد من المواهب».

واختتم الاجتماع بتوضيح القوانين واللوائح التي ستطبق في الموسم الجديد على مسابقات المراحل السنية، وذلك من منطلق العمل وفق منهجية رياضية عالية في الدقة والاحتراف، ولضمان تطبيق القوانين بحذافيرها من جميع أعضاء منظومة العمل في الأكاديمية والمسؤولين عن الفرق.