الفجيرة تستضيف بطولة آسيا لناشئي الملاكمة في أكتوبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستعد اتحاد الملاكمة لاستضافة بطولة آسيا للناشئين، التي ستقام للمرة الأولى في الفجيرة يوم 10 أكتوبر/‏تشرين الأول المقبل، بمشاركة نخبة من المنتخبات في القارة الصفراء.

ويعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعاً، الثلاثاء المقبل، في مقره بأبوظبي؛ للاطلاع على التجهيزات والتحضيرات؛ لاستضافة بطولة آسيا للناشئين، التي تمثل حدثاً كبيراً ومرتقباً على الصعيد القاري، كما يستعرض الاجتماع النتائج التي حققها المنتخب الوطني في بطولة آسيا للواعدين التي استضافتها الكويت خلال الفترة من 1 إلى 9 أغسطس/‏آب الجاري، وشهدت تتويج بطلنا خالد الكردي ببرونزية في وزن 52 كجم. وشارك في البطولة 4 ملاكمين؛ هم: خالد الكردي، وعبد العزيز عبد الكريم، ومحمد الزحمي، ومحمد قاسم. وأقيمت البطولة التي استحدثها الاتحاد القاري برئاسة الإماراتي أنس العتيبة بنسختها الأولى في صالة النادي العربي بالكويت، بمشاركة 23 دولة، وهدفت إلى الكشف عن المواهب، وأبرزها الكردي الذي قدم مستوى جيداً في المنافسات.

ويولي اتحاد الملاكمة اهتماماً رفيعاً بالمنضمين الجدد للمنتخب والواعدين؛ لضمان توفير قاعدة تستند عليها في المستقبل؛ لرفد ملاكمة الإمارات بالمواهب في إطار خطتها لمواصلة النمو والتطور.

وأكد حسن الحمادي الأمين العام لاتحاد الملاكمة، أن الاتحاد يضع كل إمكاناته خلال الفترة المقبلة؛ لضمان خروج تنظيم بطولة آسيا للناشئين بأبهى حلة.

وقال: «استضافة البطولة للمرة الأولى يضع الاتحاد أمام تحد لإخراج البطولة في أبهى صورة كغيرها من الفعاليات والأحداث الرياضية التي احتضنتها الدولة خلال الفترة الماضية».

وكان أنس العتيبة رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي هنأ خالد الكردي عقب فوزه ببرونزية آسيا للملاكمة وأكد أن اللاعب من المواهب الصاعدة التي تم اكتشافها أخيرا في البطولات المحلية، وأنه مشروع بطل مميز للمستقبل، مشيراً إلى أن الهدف من إقامة مثل هذه البطولة لأول مرة في آسيا هو الكشف عن المواهب في سن مبكرة، وتنبيه المسؤولين عنها لرعايتهم، وقال أن البطولة هي أول مبادرة مستحدثة من نوعها في الحقبة الإماراتية التي تتولي فيها رئاسة الاتحاد القاري.

ويتطلع اتحاد الإمارات للملاكمة إلى تحقيق منتخبنا مركز متقدم في البطولة المقبلة في الفجيرة أكتوبر المقبل خاصة وأن المنتخب يضم عناصر مميزة قدمت نفسها بشكل جيد في البطولة التي جرت في الكويت مؤخرا.